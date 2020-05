Australische dierenverzorgster zwaargewond na leeuwenaanval, bijtwonden in hoofd en nek

Een 35-jarige Australische dierenverzorgster is vanmorgen zwaargewond geraakt toen ze een leeuwenverblijf aan het schoonmaken was. De vrouw werd aangevallen door twee volwassen, mannelijke leeuwen en werd in haar hoofd en nek gebeten. De aanval was niet alleen voor de vrouw traumatisch, ook twee ambulancemedewerkers die de vrouw uit het hok moesten halen vreesden voor hun leven.

Twee ambulances, een traumahelikopter en een politieteam werden vanmorgen plaatselijke tijd naar de Shoalhaven Zoo in New South Wales geroepen. Een 35-jarige vrouw lag daar zwaargewond in een leeuwenverblijf met om haar heen twee volwassen leeuwen. De vrouw verkeerde op dat moment in zeer kritieke toestand.

Voor de ambulancemedewerkers zat er niks anders op dan het verblijf te betreden terwijl de leeuwen nog aanwezig waren. De situatie van het slachtoffer was zo kritiek, dat zij snel hulp nodig had. Ambulancemedewerkster Faye Stockman was de eerste die voet zette in het verblijf. Ze beschrijft de aanval in Australische media als ‘absoluut angstaanjagend’ en noemt de hulpactie ‘een van de ergste oproepen die ze ooit heeft gekregen.’

Waar ligt de Shoalhaven Zoo in New South Wales?

Stukken vlees

Terwijl Faye en haar collega's het verblijf betraden, werden de twee leeuwen door twee andere medewerkers met stukken vlees naar een hoek van het verblijf gelokt, waar ze uiteindelijk door een luik naar een ander verblijf zijn gelopen.

De gewonde medewerkster heeft direct een bloedtransfusie gekregen en is door een ambulance uit het leeuwenverblijf getakeld. Ze is zwaargewond, maar haar toestand was in de ambulance stabiel. Ze ligt inmiddels op de intensive care van een nabijgelegen academisch ziekenhuis, waar ze in slaap wordt gehouden.

De dierentuin is wegens de huidige coronacrisis gesloten. De aanval is dus niet door bezoekers gezien. Over de twee leeuwen is weinig bekendgemaakt. De plaatselijke politiechef kon vandaag niet zeggen of de leeuwen eventueel een spuitje moeten krijgen. Er wordt onderzoek gedaan naar de aanval.

De Shoalhaven Zoo kwam in 2014 ook al in het nieuws. Toen werd een mannelijke dierenverzorger aan zijn hand tegen een hek gesmeten door een krokodil. Hij was op dat moment bezig een show op te voeren met het dier, voor de ogen van honderden toeschouwers. De man wist te ontsnappen.

Volledig scherm Een ambulance rijdt weg van de Shoalhaven Zoo. © EPA