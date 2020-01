Australische premier kondigt diepgaand onderzoek naar bestrijding bosbranden aan

Na weken van kritiek over de aanpak van de regering bij de bestrijding van de bosbranden in Australië, heeft premier Scott Morrison zondag aangekondigd een diepgaand onderzoek in gang te zullen zetten. Bij de branden die al drie maanden woeden, kwamen tot dusver 28 mensen om het leven en werden 2000 huizen verwoest. Het einde is nog lang niet in zicht.

Morrison zei dat hij het kabinet zal voorstellen om hiervoor een Royal Commission in te stellen. ,,Er is duidelijk behoefte aan een nationale evaluatie’', zei hij in een interview met ABC televisie. Ook zei hij dat hij laat onderzoeken hoe de uitstoot van CO2 in het land naar beneden zou kunnen.

De premier kreeg de afgelopen tijd veel kritiek, omdat hij niet adequaat zou hebben gereageerd toen de branden uitbraken. Zo was hij op vakantie in Hawaï terwijl het land al in een crisis verkeerde. Ook beweerde hij dat er nauwelijks verband was tussen de hevigheid van de branden en de klimaatverandering, wat hem door de woedende bevolking zwaar wordt aangerekend.

Opnieuw een dode

Sinds het begin van de bosbranden ging in heel Australië al meer dan 10 miljoen hectare bos in vlammen op. Zaterdag viel opnieuw een dode toen een brandweerman in Victoria tijdens het blussen een brandende boom bovenop zich kreeg. Volgens de autoriteiten is het gevaar in dat gebied nog lang niet geweken, hoewel er dit weekend wat koelere temperaturen zijn. De verwachting is echter dat het na dinsdag opnieuw warmer en droger wordt.

Morrison zegde ook meer hulp voor de getroffen families toe, maar hij verwierp de kritiek dat zijn regering te laks is geweest. ,,Er zijn absoluut dingen die ik anders had kunnen doen, maar een premier is ook maar een mens van vlees en bloed’’, zei hij verontschuldigend.