Australische rechter gaat de strijd aan met Satudarah

Satudarah is in Queensland nu wettelijk gezien een 'geïdentificeerde organisatie'. Daarmee heeft de politie in de staat Queensland de mogelijkheid gekregen om op te treden mochten leden van Satudarah proberen om een clubhuis te vestigen in de Australische staat.



Procureur-generaal Yvette D'Ath: ,,We weten dat er leden zijn hier in Queensland, dankzij onze inlichtingendiensten en door onderzoek van de politie. Er zijn individuën hier in Queensland die een chapter willen oprichten. We willen niet alleen hun deuren sluiten, maar ook hun activiteiten stoppen."