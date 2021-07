Auto knalt op terras van bar in Parijs: één dode en zes gewonden

Een auto is donderdagavond in het zeventiende arrondissement van de Franse hoofdstad Parijs op het terras van een café terechtgekomen. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen en zijn zes anderen gewond geraakt, van wie één ernstig. Dat hebben de brandweer en de politie gemeld.