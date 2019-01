Autobom ontploft bij rechtbank in Noord-Ierse stad Londonderry

Op foto's die de politie heeft vrijgegeven is een brandende auto te zien. De politie is een groot onderzoek gestart naar de zaak. Alle gebouwen in de omgeving zijn ontruimd en de straat is afgesloten, meldt de politie via Twitter.



Naast de rechtbank, waar niemand aanwezig was, zijn er veel kroegen in de straat. De politie van Londonderry, de op een na grootste stad van Ierland, adviseert mensen om weg te blijven uit de buurt van Bishop Street.