Autobus van Amsterdam naar Frankfurt volledig uitgebrand

Het vuur ontstond rond 22.30 uur in de motor van de bus en verspreidde zich snel over het voertuig dat tussen de knooppunten Bad Camberg en Idstein reed.



De chauffeur en passagiers reageerden snel en verlieten het voertuig. De betrokken reisonderneming heeft een andere bus gestuurd. De Duitse politie schat de schade op zeker 200.000 euro.



Het verkeersongeluk veroorzaakte een lange file op de Duitse A3. Bovendien gebeurden er in die file nog twee kleine ongelukken. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.