Automobilist rijdt in op groep mensen in Berlijn: zeven gewonden

Beproeving voor Texas, naast opleving coronavi­rus is nu tropische storm Hanna aan land

9:29 De tropische storm Hanna is zaterdag met windsnelheden van 145 kilometer per uur het zuiden van de Amerikaanse staat Texas binnengetrokken. De orkaan ging aan land bij Corpus Christi, de grootste stad in de kuststreek. De autoriteiten staan in de staat voor een uitdaging, de storm komt op het moment dat het coronavirus hard om zich heen slaat.