Automobilist schept motor op Duitse snelweg: stel uit Twente komt om

Ambulance­vlieg­tuig stort neer op resort Filipijnen: zeven doden

17:01 Zeker zeven mensen zijn om het leven gekomen door een crash van een ambulancevlucht in een gebied met veel resorts in de buurt van de Filipijnse hoofdstad Manilla. Hun lichamen zijn geborgen. De lokale hulpdiensten gaan ervan uit dat ook achtste inzittende van het toestel is omgekomen door de crash in Calamba City. De identiteit van de slachtoffers moet nog worden vastgesteld.