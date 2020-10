Avondklok doet rust in Philadelphia voorlopig terugkeren

Het slachtoffer had politie-instructies om een mes te laten vallen genegeerd. Vooralsnog is het rustig gebleven in de grootste stad van de staat Pennsylvania. De avondklok was van kracht vanaf 21.00 uur lokale tijd. Een demonstratie die eerder op de avond stond gepland werd uitgesteld en daarna afgelast nadat minder dan een tiental betogers was komen opdagen. Vier personen werden later aangehouden wegens het overtreden van de avondklok.