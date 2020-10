Avondklok in Philadelphia weer opgeheven

Ooggetuige: ‘Een vrouw zei: ren, ren, er worden mensen neergesto­ken’

29 oktober De aanslag bij een kerk in Nice leidde in de omgeving tot panische reacties. Een 32-jarige medewerker van een nabijgelegen horecazaak vertelt dat kort voor 09.00 uur schoten klonken. Daarna sloegen mensen rennend op de vlucht. ,,Een vrouw kwam uit de kerk en zei: ren, ren, iemand is mensen aan het neersteken’’, zei de ober van het Grand Cafe de Lyon tegen persbureau AFP.