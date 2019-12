Azië herdenkt tsunami van vijftien jaar geleden

Het zwaarst getroffen werd de Indonesische provincie Atjeh waar zeker 125.000 omkwamen. Hele dorpen werden door de vloedgolf weggevaagd. In dit gebied stonden dan ook diverse herdenkingen op het programma die zijn bezocht door duizenden mensen.



,,Er bestaan geen woorden om het gevoel dat we hadden te omschrijven toen we hier 15 jaar geleden duizenden lichamen zagen liggen’’, zei Nova Iriansyah namens de autoriteiten op Atjeh tijdens een ceremonie in Sigli. ,,Maar nu kunnen we zien hoe de mensen in Atjeh dat leed hebben overwinnen en zijn opgestaan, dankzij de hulp van alle Indonesiërs en mensen uit alle delen van de wereld.’’



In Thailand, waar meer dan 5300 mensen omkwamen, onder wie veel toeristen, riepen autoriteiten tijdens een herdenking op tot meer bewustwording van het risico op rampen en meer voorbereiding. Het land heeft 26 december uitgeroepen tot nationale dag van ongevallenpreventie.