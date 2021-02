Baanbrekende uitspraak: voor het eerst in Europa Syriër veroordeeld voor misdaden van Assad-regime

Eyad al-G. (44) ging samen met zijn eenheid na de anti-Assad demonstratie de straat op om mensen te arresteren. De eenheid hield zo'n 30 mensen aan die daarna naar de Al Khatib- gevangenis werden gebracht. Eyad A. wist dat daar werd gemarteld, zo verklaarde hij later tegen de Duitse politie.



De Syriër vluchtte enkele jaren later naar Duitsland en kreeg daar een verblijfsvergunning. Justitie kwam alsnog achter zijn verleden en sleepte hem voor de rechter. A. was ‘bijvangst’ in een onderzoek naar een andere Syriër, die Anwar R. zou de leider van een afdeling in de gevangenis zijn geweest. Ook hij verblijft in Duitsland en wordt vervolgd. De uitspraak in die zaak volgt later dit jaar.