Baby die door Afghaanse ouders aan Amerikaanse militair werd overhandigd nog steeds vermist

Ahmadi, die tien jaar op de Amerikaanse ambassade had gewerkt als bewakingsagent, begon wanhopig aan alle militairen te vragen waar zijn baby was. Een legercommandant vertelde hem dat de luchthaven te gevaarlijk was voor een baby en dat het kind misschien naar een speciale opvangruimte voor kinderen was overgebracht. Die ruimte bleek echter leeg.



,,Hij liep met me over de hele luchthaven om overal te zoeken,” aldus Ahmadi, die de naam van de commandant niet kent en met hem communiceerde via een tolk. Een van de burgermedewerkers met wie hij sprak, zei hem dat Sohail mogelijk zelf geëvacueerd was. ,,Ze zeiden: ‘We hebben geen middelen om de baby hier te houden’,” vertelt de vader.