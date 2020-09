Baby doodgeboren nadat man buik van vrouw opensnijdt om geslacht te achterhalen

In de Indiase staat Uttar Pradesh is een baby doodgeboren nadat de vader de buik van de moeder had opengesneden, volgens haar familie om het geslacht van de kleine te achterhalen. Dat meldt de Indiase politie volgens BBC News .

De familie zegt dat het stel al vijf dochters had en de man zijn vrouw onder druk zette om een zoon op de wereld te zetten.



De man is inmiddels gearresteerd, maar beweert dat hij zijn vrouw nooit opzettelijk pijn zou doen. Naar eigen zeggen gooide hij een sikkel naar haar, maar had hij niet gedacht dat hij haar daarmee zulk serieus letsel aan zou brengen. ,,Ik heb vijf dochters en een overleden zoon”, aldus de man. ,,Ik weet dat kinderen een geschenk van God zijn.”

De vrouw is naar een ziekenhuis in Delhi gebracht en haar toestand is stabiel, liet de politie aan BBC News weten. Het stel zou volgens de zus van de vrouw vaak ruzie hebben gemaakt over het krijgen van een zoon, aldus lokale media. Het politieonderzoek is nog in volle gang.

Zonen

De wens van Indiase ouders om een zoon te krijgen heeft ervoor gezorgd dat de man-vrouwverhouding in het land scheef is komen te liggen. De afgelopen vijftig jaar zijn er volgens de United Nations Population Fund (UNFPA) in India al ongeveer 46 miljoen meisjes vermist geraakt.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s: