Baby en peuter komen om na zinken migrantenboot

Influencer valt door de mand: geen luxeleven, maar woning bezaaid met hondenpoep

12:51 Ogenschijnlijk had de Chinese influencer Lisa Li het allemaal voor elkaar. De blogger wist met haar indrukwekkende foto’s ruim 1 miljoen volgers lange tijd in de waan te houden van haar luxeleven. Maar toen gooide haar huisbaas roet in het eten. Om Li te ontmaskeren, deelde de verhuurder foto’s van Li’s appartement. Op de beelden is te zien hoe haar ranzige woning is bezaaid met afval, bedorven eten en hondenpoep.