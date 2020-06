Baby van elf maanden in VS overleden in bloedhete auto nadat vader haar vergeet

De vader, die die dag erg verstrooid was, moest zijn twee kinderen elk op een ander moment bij de crèche afzetten. Hij zette de baby in een auto, maar stapte in een andere wagen om zijn andere kind weg te brengen. De man dacht tot in de late namiddag dat hij beide kinderen had afgezet. Pas toen hij het andere kind ging ophalen, ontdekte hij dat het elf maanden oude meisje nog achterin de auto zat.

‘Zesde slachtoffer dit jaar”

Het is het zesde kind dat dit jaar in de Verenigde Staten in een hete auto sterft. ,,Het aantal sterfgevallen is door de coronacrisis lager dan normaal voor deze periode van het jaar, maar we maken ons zorgen dat dat aantal zal toenemen als ouders de draad weer oppikken en weer buiten de deur gaan werken”, aldus Amber Rollins, directeur van KidsAndCars.org. ,,Ongeveer 65 procent van de sterfgevallen in een warme auto betreft kinderen die in een voertuig zijn vergeten.”