Baby van vier maanden en vader (48) overleden na ongeval op Belgische snelweg

Om een nog onduidelijke reden botsten maandag omstreeks 15.30 uur twee wagens tegen elkaar aan het begin van de E40 richting Leuven in Evere. ,,In één wagen viel één lichtgewonde, maar in de tweede wagen moesten we drie inzittenden – twee volwassenen en een kind – ter plaatse reanimeren”, vertelde brandweerwoordvoerder Walter Derieuw maandag. De drie gewonden werden vervolgens in zorgwekkende toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Een vierde inzittende, een peuter, raakte gewond, maar is niet in levensgevaar. Het gaat om een familie uit Brussel.