Baby vriest dood op balkon, ouders wilden hem 'in frisse lucht' laten slapen bij 20 graden onder nul

Een zeven maanden oude baby is zondag in de Oost-Russische plaats Nikolaevsk-on-Amur overleden aan de gevolgen van onderkoeling. Politie en justitie zijn een strafrechtelijk onderzoek begonnen, omdat de ouders hun zoontje moedwillig op het balkon hadden gezet.

Het jongetje, dat op dat moment in een buggy zat, werd gedurende vijf uur blootgesteld aan koude temperaturen. Het was die ochtend twintig graden onder nul. Volgens lokale media wisten de ouders dat, maar hadden ze het kind bewust op het balkon gezet zodat hij eventjes in de buitenlucht kon slapen.

Vergeten

De 40-jarige moeder zou om nog onduidelijke redenen het kind zijn vergeten, zo meldt The Daily Mail op basis van een lokale krant. Toen het jongetje vijf uur later naar binnen werd gehaald, vertoonde het geen enkel teken van leven meer.

Het is niet bekend of de ouders van de overleden baby zijn aangehouden. Bij een veroordeling verdwijnen de vader en moeder vermoedelijk jaren achter de tralies wegens dood door ernstige nalatigheid.

‘Onwetende ouders’

In landen met koudere klimaten is het niet ongebruikelijk om jonge kinderen buiten te laten slapen, schrijft BBC News. De gedachte hierachter is dat het blootstellen van kinderen aan frisse lucht kan helpen om hoesten en verkoudheid te voorkomen, vooral in de winter. Ouders in Scandinavische landen zoals Finland en Noorwegen geloven zelfs dat hun kinderen beter en langer in de openlucht slapen dan gewoon in een babykamer.

Het ministerie van Volksgezondheid in Rusland is bekend met deze theorie, maar waarschuwt ouders nadrukkelijk om jonge kinderen niet zonder toezicht buiten te laten slapen. ‘Weet altijd waar en met wie uw kind is’, valt vandaag te lezen in een Instagram-bericht. ‘Loop ook niet door als een kind in gevaar is. In de winter kan een verdwaald kind snel slachtoffer worden van de lage temperaturen.’

Volgens het ministerie zijn kinderen in het oosten van Rusland vaker slachtoffer van ‘onwetende en nalatige ouders’. Nu de winter voor de deur staat, moeten die mensen maatregelen nemen om dergelijke drama’s te voorkomen, stelt het ministerie.

Nederlands voorbeeld

Overigens komt het ook in Nederland voor dat jonge kinderen eventjes in de buitenlucht worden gezet voor een dutje. Dat leidde eind vorig jaar tot ophef rondom Kinderdagverblijf Sam&ko in Deventer. Een voorbijganger plaatste foto’s van een kindje dat bij een van de opvanglocaties buiten lag te slapen, met woedende reacties tot gevolg.

,,Laat ik vooropstellen dat we dit ten zeerste betreuren’’, reageerde woordvoerder Ilona Hendriks naderhand. ,,Hoewel buiten slapen bij onze ‘groene locaties’ niet vreemd is, zijn er hier wel een aantal dingen misgegaan. Zo was er geen afdekking over het bedje en hadden de ouders vooraf geen expliciete toestemming gegeven om hun kind buiten te laten slapen. Dat dit dan toch gebeurt, is niet volgens ons protocol.’’