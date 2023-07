Baby wordt gereanimeerd bij crèche, maar sterft dag later in ziekenhuis

‘Acht jaar vermiste’ Amerikaan­se tiener was dag na verdwij­ning alweer thuis: ‘Opgesloten als seksslaaf’

De ontknoping van de verdwijningszaak van een tiener uit Texas die in 2015 als vermist werd opgegeven en vorige week bewusteloos bij een kerk werd gevonden, heeft een verrassende wending gekregen. ,,Hij was helemaal niet zoek’’, onthulde de politie in Houston donderdag.