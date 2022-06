Babymeisje sterft nadat ze werd vergiftigd door verzorgster in crèche

De tragedie speelde zich af op 22 juni. De bewusteloze baby kon niet meer worden gereanimeerd in het ziekenhuis. Uit de eerste onderzoeken bleek dat het kind een giftig product had ingenomen, maar de omstandigheden van het drama bleven onduidelijk. Vervolgens werd een onderzoek geopend. De officier van justitie van Lyon heeft vrijdag verklaard dat het om moord gaat.

Ten tijde van de gebeurtenissen was zij de enige medewerker die aanwezig was in de privécrèche van People&Baby, gelegen in het 3de arrondissement van Lyon. De kinderverzorgster is in voorlopige hechtenis genomen.