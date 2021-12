Baby’s in leven nadat ze met badkuip en al door tornado zijn meegenomen

Britse toparchi­tect Richard Rogers overleden: van Centre Pompidou tot Millennium Dome

De Britse toparchitect Richard Rogers is zaterdagavond op 88-jarige leeftijd overleden in zijn huis in Londen. Dat meldt de Britse omroep BBC op basis van een woordvoerder. Rogers werd 88 jaar. Waaraan hij is overleden, is niet bekendgemaakt.

