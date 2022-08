Baldadige Nederlanders zetten hotel Mallorca op stelten, kans op boete tot 60.000 euro

De politie kreeg donderdagochtend een melding dat enkele Nederlanders van begin twintig voor gevaarlijke situaties zouden zorgen in MLL Palma Bay Club Resort langs de Playa de Palma, het bekende zes kilometer lange strand van hoofdstad Palma de Mallorca. Toen agenten rond 11.30 uur ter plaatse kwamen, zagen ze drie Nederlanders op het balkon staan. Eén van hen stond op het punt om te springen, de andere twee hitsten hem op om de sprong te maken.

Volgens verschillende ooggetuigen waren de Nederlanders al een tijdje aan de gang. Eén van hen zou al op grote hoogte van het ene naar het andere balkon zijn gesprongen met als doel een waterpijp te stelen, zo schrijven Spaanse media.

Eerder incident

De politie greep bij aankomst direct in en verwijderde het drietal zonder waarschuwing uit het hotel. Toeristen die van het balkon van hun hotelkamer in het zwembad springen, kunnen sinds enkele jaren rekenen op een flinke boete. Die boetes variëren van 6000 tot 60.000 euro. Wie zich schuldig maakt aan dit zogenoemde ‘balconing’ wordt ook stante pede uit zijn of haar hotel gezet en komt op een zwarte lijst te staan.

De Spaanse politie heeft de laatste tijd de handen vol aan Nederlandse vakantiegangers. Afgelopen weekend moesten zes landgenoten hun hotel verlaten nadat ze in een dronken toestand de boel op stelten hadden gezet. Zo hadden ze de lakens en de handdoeken in stukken gescheurd en zochten ze dikwijls ruzie met de receptie. Bij het uitchecken weigerde een van de Nederlanders zijn kamersleutel af te geven, wat voor ‘een lelijk tafereel’ zorgde, aldus een receptioniste.

Overlast Nederlanders

Nederlanders misdragen zich wel vaker in het buitenland. Onlangs kwamen Max Verstappen-fans nog slecht in het nieuws nadat zij zich in Oostenrijk racistisch en seksistisch gedroegen. Het gaat zelfs verder dan dat. Op Mallorca patrouilleert de Nederlandse politie inmiddels mee. Vorig jaar zomer werd daar de 27-jarige Carlo Heuvelmans door een groep jongens uit ‘t Gooi doodgeschopt.

Ook in Knokke hebben ze de handen vol aan dronken Nederlandse toeristen. ,,Het is jullie visitekaartje. Een nieuw exportproduct. Maar of jullie daar trots op moeten zijn, laat ik in het midden,” zei de korpschef van de Belgische badplaats over de Nederlandse hufterigheid.

Balconing populair bij Britse jongeren

Dronken toeristen veroorzaken al langer grote overlast op populaire eilanden als Mallorca en Ibiza. Het zijn vooral jongeren, volgens Spaanse media vaak afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk. Bij hen is balconing populair. Na een avondje stappen keren ze dronken terug in het hotel en hitsen ze elkaar op om van het balkon in het zwembad te springen.

De Spaanse overheid waarschuwt toeristen al jaren voor de risico’s van deze levensgevaarlijke trend. Daarbij gebeuren veel ongelukken, wat anderen er overigens niet van weerhoudt, vaak geïnspireerd door filmpjes op YouTube, het ook eens te proberen. De Britse regering zette in 2012 zelfs bekende Engelsen in om jongeren uit het Verenigd Koninkrijk ervan te overtuigen niet mee te doen aan balconing.

In 2018 vielen er zes doden door zo’n val, en dat betekende een terugkeer van een probleem dat langzaam onder controle leek. Meer bewaking en andere maatregelen in hotels hebben het fenomeen de afgelopen jaren redelijk aan banden gelegd, maar het komt nog altijd regelmatig voor. Zo viel in mei van dit jaar de eerste dode door balconing op Mallorca. Slachtoffer was een 34-jarige Brit die van de zevende verdieping van een hotel naar beneden stortte in Magaluf.

Schoonspringkampioen in waarschuwingscampagne

De Britse consul op de Balearen, de eilandengroep waarvan Ibiza deel uitmaakt, betrok de Britse olympisch kampioen schoonspringen Tom Daley zelfs in een waarschuwingscampagne. ‘Laat springen over aan professionals,’ zo luidde de boodschap. De olympiër drukte de jeugd ook op het hart dat het zeer onverstandig is om te gaan zwemmen met drank of drugs in je lijf.

Volledig scherm Balconing. © YouTube

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: