Bang voor nepnieuws: Sri Lanka legt sociale media het zwijgen op na aanslagen

,,Een aantal jaren geleden gebruikten we deze platformen om elkaar te helpen en hulpverlening te coördineren’’, reageert Ivan Sigal, hoofd van Global Voices. De voorman van de 1400 vrijwilligers tellende internationale organisatie, die wereldwijd rapporteert en publiceert over wat er in de media wordt bericht, noemt het afsluiten van sociale media een ‘veelbetekenend moment’. ,,We zien ze nu als een bedreiging’’, vervolgt Sigal. ,,Als ik Facebook of Whatsapp was, zou ik de tijd nemen om me af te vragen waar het fout is gegaan.’’



Overigens is het niet de eerste keer dat Sri Lanka sociale media het zwijgen oplegt. In maart vorig jaar werden diverse platforms een week lang geblokkeerd. Dit vanwege berichten waarin geweld tegen moslims in centraal Sri Lanka werd bejubeld. Hoe lang de afsluiting van onder meer Whatsapp en Facebook nu gaat duren, is nog onduidelijk. Volgens de overheid zal de sluiting worden verlengd tot het onderzoek naar de bomaanslagen, die drie kerken, vier hotels en een dierentuin troffen is afgerond.