Bankier deelt lugubere details van gruwelmoord op Nederlandse pornoster

Fontana ontmoette Angie, wier echter naam Carol Maltesi was, in oktober 2020 in een hotel in Milaan. De twee hadden elkaar leren kennen via Instagram. De bankier wilde zijn kans wagen in de pornosector en begon een relatie met Angie. Hij verliet zelfs zijn vrouw voor haar. Hoewel de affaire slechts een paar maanden duurde, hielden de twee wel contact met elkaar, ook seksueel.

Op 20 maart werd het lichaam van Angie gevonden. Ze was vermoord. Davide Fontana - in zijn vrije tijd fotograaf, foodblogger en dus ook amateur pornoacteur - bekende in nacht van maandag op dinsdag de moord, die volgens zijn bekentenis op 10 of 11 januari had plaatsgevonden.

Geweldsexplosie

Fontana werkte die ochtend vanuit huis, omdat hij positief testte op corona. ,,We hebben twee video’s opgenomen met mijn mobiele telefoon”, verklaarde de bankier, die wel vaker pornofilmpjes maakte met Angie. Hij bond haar voor de sekstape met zwarte ducttape vast aan een paal op de eerste verdieping van haar flat in Rescaldina, zo’n 30 kilometer ten noorden van Milaan. Hij trok ook een plastic zak over haar hoofd.

Toen vond de geweldsexplosie plaats. ,,Ik begon haar met een hamer over haar hele lichaam te slaan, niet hard”, citeert de Italiaanse krant Corriere delle Sera hem. ,,Toen ik bij haar hoofd kwam, begon ik haar wel hard te slaan, ik weet niet waarom. Ik weet niet wat me overkwam. Ik denk dat ze al dood was, maar omdat ik niet wist wat ik anders moest doen, sneed ik haar keel door met een keukenmes. Ik heb een halfuur naar haar staan kijken en ben toen naar huis gegaan.”

Volledig scherm Davide Fontana. © rv

Om anderen te doen geloven dat Angie nog in leven was, beantwoordde hij twee maanden lang de sms’jes op haar smartphone. Hij schreef in haar naam dat ze ‘haar leven wilde veranderen en de pornowereld wilde verlaten’. Die leugens stopten op 26 maart toen een journalist de stem van Angie wilde horen. ,,De enige die daar in twee maanden naar vroeg”, zei Fontana. ,,Ik werd bang en heb hem geen antwoord meer gestuurd.”

Een ander lastig moment voor Fontana was toen een buurjongetje vroeg naar Angie en haar zoontje, met wie hij normaal om de veertien dagen in Rescaldina speelde. ,,Hij is bij zijn vader in Verona”, antwoordde Fontana. Dat was in februari, toen hij nog niet verdacht was.

In stukken gesneden

Intussen probeerde Fontana zich van het lijk te ontdoen. ,,Ik heb het lichaam in drie dagen in stukken gesneden”, bekende hij. ,,Ik kocht op Amazon een diepvrieskist.” Daarin bewaarde hij dagenlang haar in stukken gesneden lichaam. Hij probeerde de stoffelijke resten daarna nog met alcohol te verbranden in een barbecue van een bed and breakfast in Varese, maar dat lukte niet.

Fontana vervoerde alles weer naar huis en besloot om op 19 maart in haar Fiat 500 naar een hotel in de bergen van Borno te trekken, waar hij als kind op vakantie ging. Daar gooide hij de volgende dag, weer op weg naar Rescaldina, het stoffelijke overschot van een helling, die hij zorgvuldig had uitgekozen.

Een wandelaar zag vorige week zondag de vijf plastic zakken met lichaamsresten liggen op de bewuste helling in Paline di Borno in de buurt van Brescia. Het lichaam was versneden in vijftien stukken. Door de specifieke tatoeages van het slachtoffer kon Charlotte Angie/Carol Maltesi toch geïdentificeerd worden. Fontana had vergeefs geprobeerd die onherkenbaar te maken. Een camera had de doortocht van de Fiat 500 vastgelegd, op het moment dat een zendmast van Borno de signalen had opgevangen van zijn smartphone.

Vandaag wordt Davide Fontana opnieuw ondervraagd.

Volledig scherm Carol Maltesi, als pornoster bekend onder de naam 'Charlotte Angie'. © Instagram

