‘Bankrover’ doet tof met buit op sociale media en loopt zo tegen de lamp

De medewerker uit Charlotte, North Carolina, is inmiddels door de politie aangehouden. Daar was bepaald geen lang onderzoek voor nodig. De man deelde zijn luxe rijkelijk en schaamteloos met zijn volgers op sociale media. Zo stond hij trots en in dure kleren te poseren met een imposante stapel bankbiljetten in zijn hand en zittend op de motorkap van een dure Mercedes.

Kluisbewaker

Uit rechtbankstukken blijkt dat Henderson in april 2019 door de bank Wells Fargo juist was aangenomen om de kluis te bewaken. De man begon vervolgens geld te stelen dat door klanten was gestort. In het begin was hij nog relatief bescheiden en nam hij steeds een paar honderd dollar mee. Later kreeg hij er blijkbaar vertrouwen in, want op 15 juli nam hij in één keer meer dan 13.000 dollar mee.