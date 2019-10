Banzai, banzai, banzai! Zo wordt dinsdag de nieuwe Japanse keizer ingehuldigd

Naruhito is dan officieel de 126ste keizer van Japan. Hij volgt zijn vader Akihito op. Die deed, als eerste keizer in twee eeuwen tijd, vrijwillig afstand van zijn troon. Hij vreesde dat zijn hoge leeftijd en daarmee gepaard gaande ongemakken zijn functioneren in de weg zouden staan. De voorganger van Akihito was diens vader, keizer Hirohito, die regeerde tot zijn dood in 1989 en keizer was tijdens de Tweede Wereldoorlog.



In eerste instantie stond na de ceremonie nog een rijtoer door Tokio gepland, in een open Toyota, naar de keizerlijke residentie. Maar de toer is verplaatst naar november omdat er in de stad nog veel schade is van tyfoon Hagibis. Die storm eiste ruim een week geleden meer dan tachtig slachtoffers in het land.



,,We leven echt mee met Japan’’, zei koning Willem-Alexander afgelopen weekend aan het eind van zijn staatsbezoek aan India. De koning zal vandaag, met zijn vrouw Máxima, aanwezig zijn bij de ceremonie in Tokio. Net zoals de Britse kroonprins Charles en de Belgische, Zweedse en Spaanse koningsparen. Namens de Verenigde Staten zou vice-president Pence komen, maar die kon het niet passen in zijn agenda. De VS worden nu vertegenwoordigd door de minister van transport, die van Aziatische afkomst is.