Barbara Bush – vrouw én moeder van een Amerikaanse president - overleden

De oorlog tussen ego's van Comey en Trump is genadeloos

17 april Het is oorlog tussen de ego’s van Donald Trump en voormalig FBI-directeur James Comey. De één vindt de ander ‘moreel ongeschikt voor het presidentschap’. De ander vindt de één ‘de slechtste FBI-directeur in de geschiedenis’. Comey haalt in zijn memoires, die vandaag zijn verschijnen in de Verenigde Staten, keihard uit naar de president.