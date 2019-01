Battle for brexit duurt voort

Het Britse Lagerhuis is het eindelijk ergens over eens: de scheidingsdeal met de EU moet ingrijpend worden aangepast. De EU veegde die mogelijkheid direct van tafel: heronderhandeling van het akkoord is niet aan de orde.

Het Britse parlement stond gisteravond weer eens onder hoogspanning: er werd gestemd over maar liefst zeven wijzingen op Theresa May’s brexitdeal. Twee waren er succesvol. Het belangrijkste amdendement dat werd aangenomen is dat van Graham Brady, een prominente conservatief. Het stelt dat de beruchte backstop uit het scheidingsakkoord moet worden geschrapt en vervangen moet worden door ‘alternatieve regelingen’.

Dat betekent dat de brexitdeal die May twee maanden geleden sloot met Brussel moet worden opengebroken en ingrijpend aangepast. Anders krijgt ze haar deal niet door het Lagerhuis. Ook het Spelman-amendement kon op een parlementaire meerderheid rekenen: hierin staat dat een brexit zonder akkoord moeten worden uitgesloten. Maar doordat dit dit amendement niet bindend is, blijft de brexitdatum 29 maart.

Europa

Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad reageerde direct afwijzend. ,,De scheidingsdeal is en blijft de beste en enige manier om een ordentelijk vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU te regelen. De backstop is onderdeel van de scheidingsdeal, en over die deal wordt niet heronderhandeld.’’

De duidelijk taal uit Brussel kwam niet als een verrassing. Op alle mogelijke manieren heeft de EU de afgelopen tijd proberen duidelijk te maken dat nieuwe brexitonderhandelingen geen optie zijn. Ook May bezwoer haar Britse collega’s de afgelopen weken dat het niet mogelijk was om de deal open te breken. Toch gaat ze het nu toch weer proberen.

Voor de kritische brexiteers uit haar eigen Conservatieve Partij is de backstop -de noodoplossing om de grens tussen Ierland en Noord-Ierland open te houden- onacceptabel: ze zijn bang dat ze daardoor voor eeuwig zitten vastgeketend aan de EU. Ook de Noord-Ierse gedoogsteuner DUP is tegen.

In een uiterste poging hen voor zich te winnen moet May nu weer terug naar Brussel met een eisenpakket dat onmogelijk te realiseren lijkt. Gisteravond probeerde ze de moed erin te houden: ,,De regering kijkt ernaar uit om juridisch bindende veranderingen te verkrijgen in de scheidingsovereenkomst op het gebied van de backstop’’, zei ze. ,,De onderhandelingen met Brussel zullen niet makkelijk worden, maar het Lagerhuis heeft nu duidelijk gemaakt wat het nodig heeft om de scheidingsdeal goed te keuren.’’

Mandaat

May stemde zelf ook voor het amendement, en droeg haar partijgenoten op hetzelfde te doen. Ze hoopte zo een signaal af te geven aan Brussel: kijk, hier is een meerderheid voor in het parlement. Als we de backstop aanpassen, krijg ik de deal er doorheen. Het geeft haar een mandaat om te vragen om verandering, als is het dus twijfelachtig of Brussel daar een boodschap aan heeft.

De ERG, de groep conservatieve eurosceptici schaarde zich uiteindelijk ook achter het amendement, maar waren duidelijk dat dit niet betekent dat ze ook automatisch zullen instemmen met de uiteindelijke deal. “We steunen dit op basis van de beloftes van de premier, in het bijzonder die over de scheidingsovereenkomst en het grootste probleem: de backstop”, zei plaatsvervangend ERG-voorzitter Steve Baker. “Onze stem voor dit amendement is een stem om te zien of de premier een deal kan uitonderhandelen die wel werkt. Zo niet, dan zijn wij nergens tot verplicht.”