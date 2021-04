BBC zet klachtenformulier online voor ‘te veel’ berichtgeving over dood Prins Philip

Lang niet iedereen in Groot-Brittannië is gelukkig met de non-stop documentaires en hommages die zijn gewijd aan de overleden prins Philip. De Britse staatsomroep BBC heeft inmiddels zoveel ergernis genoteerd over de aangepaste programmering dat er een speciaal klachtenformulier is opgesteld voor mensen die het allemaal ‘too much’ vinden.

Prins Philip, hertog van Edinburgh, stierf op vrijdagochtend in Windsor Castle op 99-jarige leeftijd. Sinds de bekendmaking van zijn dood is de programmering van de BBC drastisch aangepast. Er zijn naast documentaires over de prins, non-stop nieuwsspecials over zijn leven, alle BBC-presentatoren zijn zwart gekleed en op meerdere zenders is vaak hetzelfde tegelijk te zien. De omroep volgt daarmee precieze afspraken over de programmering bij de dood van een prominent lid van de Britse koninklijke familie, maar veel kijkers vinden dat kennelijk anno 2021 toch wat achterhaald. Vooral dat veel zenders hetzelfde uitzenden, valt slecht.

Klachten

Het leidde al snel tot veel getier op sociale media, waarna de BBC vrijdagavond antwoordde met een formulier: ‘We krijgen klachten over te veel tv-berichtgeving over de dood van ZKH Prins Philip, Hertog van Edinburgh. Voer hieronder uw e-mailadres in om hierover een ​​klacht in te dienen - we sturen u dan zo spoedig mogelijk het antwoord van de BBC.’

De doorlopende berichtgeving over Philip betekende onder meer dat dat de populaire MasterChef-finale werd geschrapt. Andere veelbekeken programma’s die eraan gingen waren The One Show, EastEnders en Have I Got News For You. Ook het commerciële ITV zond de hele dag speciale nieuwsuitzendingen en een eerbetoon aan de hertog van Edinburgh uit. Alleen Channel 4 ging door met zijn regelmatig geplande programmering, inclusief Countdown en A Place In The Sun in de middag en Gogglebox en The Circle-finale in de avond.

Simon McCoy, een voormalig BBC-presentator, trok de relevantie van het uitzenden van dezelfde programma's op verschillende kanalen in twijfel. ‘BC1 en BBC2 zenden hetzelfde uit. En waarschijnlijk ook het nieuwskanaal. Waarom? Ik weet dat dit een belangrijk evenement is. Maar het publiek verdient toch zeker een keuze uit verschillende programma’s?’, twitterde hij en kreeg veel bijval maar ook afkeuring.

,,Maar als de BBC het tegenovergestelde had gedaan, zouden andere mensen juist weer kritiek hebben gehad”, reageerde Jean Seaton, hoogleraar mediageschiedenis aan de University of Westminster. Zij snapt de ophef niet. ,,De BBC laat ons nadenken over iets dat echt een belangrijk moment is in het leven van de natie.”

