Beatrix, Willem-Alexander en Máxima hele dag vooraan bij uitvaart Elizabeth

LIVE | Corgi's wachten op baasje bij Windsor Castle, publiek neemt laatste afscheid

Koningin Elizabeth II is aangekomen bij Windsor Castle. Nu de processie door de poorten van Windsor Castle loopt, moet het publiek haar laatste afscheid nemen. Vanaf hier is er geen publiek meer aanwezig bij de ceremonie. Eerder op de dag vond de uitvaartdienst plaats in Westminster Abbey en hield Groot-Brittannië twee minuten stilte. Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.

17:01