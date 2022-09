Beatrix, Willem-Alexander en Máxima zitten vooraan bij uitvaart Elizabeth

LIVE | Groot-Brittannië is twee minuten stil na afloop van uitvaart­dienst

In Westminster Abbey begon om 12.00 uur de uitvaart bij de staatsbegrafenis van koningin Elizabeth. Daarbij zijn honderden wereldleiders en hoogwaardigheidsbekleders, maar ook naar naaste familie met koning Charles zijn kinderen. In totaal is er plaats voor 2000 genodigden. Na afloop volgen iets voor 13.00 uur twee minuten stilte in het hele land. Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.

12:53