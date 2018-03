'Bedrijf achter diefstal Facebook-info zette prostituees in om verkiezingen te manipuleren'

Het bedrijf was de afgelopen jaren betrokken bij meer dan 200 verkiezingen over de hele wereld, ontdekte Channel Four tijdens de undercoveroperatie van vier maanden. Zo stond de organisatie Donald Trump bij in de aanloop naar de presidentsverkiezingen en hielp het voormalig politicus Nigel Farage bij diens pro-Brexit-campagne in Engeland. Toen ging het vooral om de verzameling van informatie over kiezers, die kon worden gebruikt om hen zeer gerichte advertenties te tonen.



Volgens Follow The Money werkte de organisatie overigens ook in Nederland; de partij Forum voor Democratie van Thierry Baudet zou data-analyses van Cambridge Analytica hebben gebruikt om kiezers te beïnvloeden. Daar is volgens zowel het bedrijf als de partij niets van waar.



Cambridge Analytica zelf ontkent dat het slinkse omkopings- en chantagetechnieken gebruikt. Volgens een woordvoerder bespreken medewerkers van het bedrijf soms opzettelijk illegale plannen met potentiële klanten, om te kijken of zij toehappen. Zo zou het bedrijf de rotte appels willen weren.