Bedrijf vrijuit na dodelijk klimongeluk met Nederlandse student (18)

Bijna drie jaar na het dodelijke klimongeluk van een Nederlander in de Belgische Ardennen is het organiserende vrijetijdsbedrijf vrijgesproken. Dat werd vervolgd voor doodslag wegens gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid. Lars Mulderij (18) uit Apeldoorn raakte levensgevaarlijk gewond na een val van zo'n 20 meter en overleed vijf dagen later.

Volgens de rechtbank in Neufchâteau is niet aangetoond dat de gebruikte apparatuur ‘niet toereikend was of niet voldeed aan de veiligheidseisen’. In het onderzoek naar het drama werd een risicoanalyse uitgevoerd en vond een grondige controle plaats van de gebruikte materialen. De deelnemers aan de klimtocht - studenten van de opleiding Sport & Bewegen van Aventus in Apeldoorn- kregen vooraf bovendien nauwkeurige en volledige instructies. De twee instructeurs die de groep vergezelden, zijn eveneens vrijgesproken, melden Waalse nieuwssites.

De vrijspraak is conform de eis van de officier van justitie. Die had de rechtbank in maart verzocht om de beschuldigden vrij te spreken. De plaatsvervangend aanklager bood de nabestaanden van Mulderij daarna zijn excuses aan. ,,We hebben geen licht kunnen werpen op de omstandigheden waaronder Lars zijn leven verloor”, zei hij.

Stageopdracht

Het klimongeluk vond op 24 mei 2018 plaats ter hoogte van Engreux, een dorp in de gemeente Houffalize. Volgens de regionale media ging het mis tijdens het abseilen, met een touw een steile klimwand afdalen. Mulderij nam met een tiental studiegenoten deel aan de klimactiviteit als stageopdracht, georganiseerd door camping Chasse et Pêche. Die werkt samen met gediplomeerde en ervaren mensen. Ze organiseren allerhande buitensportactiviteiten, variërend van kano- en mountainbikearrangementen tot klimtochten, verklaarde de burgemeester destijds. ,,Elke discipline voldoet aan zeer hoge veiligheidseisen”, zei Marc Caprasse tegen regionale media. De burgervader benadrukte dat het ongeval plaatsvond op een moeilijk toegankelijke plek.

De politie bevestigde dat en sprak over een bosgebied. ,,De weersomstandigheden waren goed en het was droog’’, verklaarde de chef van de politiezone Famenne-Ardenne tegenover deze krant.

Positieve beoordelingen

De animatoren van de camping kregen op Facebook positieve beoordelingen. ‘Mannen wat hebben jullie een goede instructeurs. De instructies waren duidelijk en de begeleiding bij de diverse activiteiten was top’, schreef een fysiotherapeut uit Castricum eind april 2018. Hij was ook lovend over de stagiairs van het ID-college die er het vak mogen leren.

‘Activiteiten perfect begeleid en georganiseerd’, schreef een sportmanagement-specialist uit Emmen eind maart dat jaar. Hij beleefde er naar eigen zeggen ‘een prachtige outdoorweek’ met de opleiding Leisure van het Drenthe College.