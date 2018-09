Beelden opgedoken van gestreste agente na 'vergismoord’ in Dallas

De agente die op donderdagavond in Dallas het appartement van de buren betrad en daar - naar eigen zeggen per ongeluk - haar 26-jarige buurman doodschoot, is de 30-jarige Amber Guyger. Ze is gisteren aangehouden, maar na het betalen van de borgsom van 300.000 dollar meteen weer vrijgelaten. Guyger wordt vervolgd voor doodslag.

De merkwaardige ‘vergissing’ van Guyger houdt de gemoederen in Dallas flink bezig, mede omdat in dit incident weer een gewapende blanke agent een ongewapende jonge Afro-Amerikaanse man neerschiet.

Vrijdag zei politiechef Renee Hall dat er een arrestatiebevel zou komen, maar Guyger was slechts met verlof gestuurd. Later gaf Hall aan dat dat was op verzoek van de Texas Rangers, dat het onderzoek van de lokale politie had overgenomen. De rangers hadden nieuwe informatie binnengekregen die zij eerst wilden onderzoeken voordat er een arrestatiebevel uit zou gaan.

Huilen

Mogelijk gaat het daarbij om nieuwe getuigen van het merkwaardige schietincident of om de video's die kort erna door een ooggetuige op Instagram werden gepost. Op de beelden is te zien hoe een erg gestreste Guyger op de galerij van het appartementencomplex aan het bellen is. Ze loopt met haar mobieltje heen en weer, net na de schietpartij. Volgens sommige lokale media huilt ze.

Op een tweede video is te zien hoe een brancard over de galerij rijdt. Een van de ambulancemedewerkers zit schrijlings over het slachtoffer en is druk bezig met de reanimatie van de neergeschoten Botham Shem Jean. Agente Guyger loopt er onder begeleiding van collega's achteraan.

Het nieuws over de arrestatie kwam gisteren op ongeveer hetzelfde moment als dat de advocaat van de familie van Jean een persconferentie hield. Daarin werd opgeroepen om tot arrestatie van de agente over te gaan. Dat zij drie dagen na het incident nog steeds op vrije voeten was, zou wijzen op een voorkeursbehandeling. Ook gaven de advocaten aan dat zij de onderzoekers van nieuwe bewijzen - een getuige en videobeelden - hadden voorzien.

Vergissing

Guyger ging donderdagavond na haar dienst naar huis, maar stapte volgens haar lezing per ongeluk een verkeerd appartement in het complex binnen. Daar schoot ze de zwarte Botham Shem Jean neer, die snel aan zijn verwondingen bezweek. Guyger zou tegen collega's hebben gezegd dat ze dacht dat de man een indringer was in haar eigen appartement.



De burgemeester van Dallas hield zaterdagmiddag een persconferentie, samen met senator Royce West die de staat Texas vertegenwoordigt in Washington. Zij vroegen de inwoners van Dallas geduldig te zijn en de autoriteiten tijd te gunnen om uit te vogelen wat er die donderdagavond precies is gebeurd.