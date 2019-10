Beeldje op mysterieuze wijze verdwenen van plein bij Nederlandse ambassade in Argentinië

Het beeldje, van de hand van een in 2014 overleden Apeldoornse kunstenares, is al twee weken zoek. Het verdween vermoedelijk in de vroege ochtend van zaterdag 12 oktober, schrijven Argentijnse media. Dat zou gebeurd zijn voor 06.00 uur omdat vanaf dat tijdstip agenten het gebied bewaken.

Een toeristengids signaleerde de verdwijning enkele uren later aan de Nederlandse ambassade. Zij informeerde de Corporación Puerto Madero, eigenaar van de Plaza Reina de Holanda, die aangifte deed. De zaak wordt onderzocht door de nationaal aanklager.

De Nederlandse ambassade betreurt het voorval. ,,We zijn erg verdrietig over de verdwijning van het standbeeld ‘Het gelukkige meisje’ van het pleintje naast onze ambassade. Het beeldje van Tineke Willemse-Steen was onze gift bij de inhuldiging van de Plaza Reina de Holanda, in 2004. We hopen dat de zaak wordt onderzocht en snel wordt opgelost’’, schreef de diplomatieke vertegenwoordiging op Facebook. Ambassadeur Roel Nieuwenkamp bracht de zaak zelf ook onder de aandacht op Twitter.

De verdwijning van het beeldje is volgens Argentijnse media omgeven door raadsels. Diefstal lijkt het meest waarschijnlijk maar het pleintje ligt aan een wandelpromenade die alleen te voet te bereiken is. Ook was het op de bewuste ochtend slecht weer met zware regenval en veel wind. Omdat het beeldje te zwaar is om alleen te tillen, zouden minstens twee personen het dan over een afstand van enkele tientallen meters naar een voertuig hebben moeten dragen.

Een andere hypothese is dat een windvlaag het beeld van zijn sokkel heeft gerukt waarna het regenwater het mee heeft gesleurd naar het water van de voormalige dokken.

