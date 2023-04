Beer gevangen die Italiaanse hardloper doodde, beest wordt nog niet afgemaakt

Een beer die begin april in de Italiaanse Alpen een hardloper doodde, is gevangen. Eigenlijk wilden de autoriteiten de vrouwtjesbeer meteen afmaken, maar daar stak de rechter vorige week een stokje voor. Volgende maand moet meer duidelijk worden over het lot van de 17-jarige berin, die geregistreerd staat als JJ4.

Sinds dit weekend jaagden twee groepen, bestaande uit boswachters, op de vrouwtjesbeer. Op de hellingen van Brenta, een bergengroep in de Italiaanse Dolomieten, speurden zij met honden naar JJ4. Sneeuwval hielp daarbij, omdat zo de voetafdrukken van JJ4 beter zichtbaar waren. De berin werd uiteindelijk gespot bij de dorpen Carciato en Dimaro. Daar werd zij met succes gevangen.

JJ4 verblijft sinds gisteravond in het Casteller-wildpark, vlak boven Trento. Daar is ook M49 gevestigd, een mannetjesbeer die drie jaar geleden voor veel consternatie zorgde in de regio. Tot twee keer toe wist deze beer uit het wildpark te ontsnappen.

Eerste dodelijke slachtoffer

De 26-jarige hardloper Andrea Papi uit Trentino is voor zover bekend het eerste dodelijke slachtoffer van een aanval door een beer in Italië. Hij had diepe wonden aan de nek, armen en borst. Hij werd door JJ4 gedood in een gebied waar ruim twintig jaar geleden beren werden uitgezet, met financiële steun van de Europese Unie.

Na de dodelijke aanval op de hardloper had het provinciebestuur van Trento berin JJ4 ter dood veroordeeld. In hetzelfde bevel waarin de berin ter dood werd veroordeeld, bepaalde het provinciebestuur dat nog drie ‘problematische beren’ moeten worden afgemaakt. Een daarvan is MJ5, de grote broer van JJ4.

Hij was verantwoordelijk voor een aanval op een wandelaar in maart van dit jaar. Ook vinden de autoriteiten dat het totaal aantal exemplaren moet worden teruggebracht naar vijftig. In Trentino leven op dit moment ongeveer honderd bruine beren.

JJ4 is tevens de zus van Bruno, de zogenoemde probleembeer die in 2006 in Beieren werd doodgeschoten.

Afstand houden

Dierenbeschermingsorganisatie Lega Anti Vivisezione spande vorige week een kort geding aan tegen het bevel tot afmaken van de berin. De rechtbank in Trento gaf de dierenbeschermers gelijk: tot aan de zitting op 11 mei mag er geen enkele beer worden afgeschoten.

Tegenstanders van het afmaken benadrukken dat beren normaal gesproken afstand houden van mensen. De lokale overheid zou ervoor moeten zorgen dat mensen uit gebieden blijven waar vrouwtjesberen hun jongen grootbrengen, aldus een dierenactivist.