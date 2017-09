Bejaard stel gooit bloempotten met 32.000 euro weg

DNA onthult: gevreesde Vikingstrijder blijkt een vrouw te zijn

18:37 Het skelet dat eind 19de eeuw in de buurt van Stockholm werd gevonden in het graf van een hooggeplaatste Vikingstrijder is tot verrassing van Zweedse wetenschappers niet van een man maar van een vrouw. Ze was in de dertig, zo blijkt uit dna-onderzoek.