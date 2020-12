Bekende Napoleon-historicus (64) onthoofdt studente na ruzie over kinderen uit eerder huwelijk

12,5 jaar celDe prominente Russische historicus Oleg Sokolov (64) is vrijdag veroordeeld tot 12,5 jaar celstraf voor de gruwelijke moord op een voormalige studente , waarmee hij een relatie had. Sokolov, een autoriteit op het gebied van de geschiedenis van Napoleon, heeft schuld bekend. ,,Ik ben er kapot van.”

Sokolov zei voor de rechter dat de 24-jarige vrouw hem tot razernij had gebracht. Ze zou zich beledigend hebben uitgelaten over zijn kinderen uit een eerdere relatie.

De 64-jarige hoogleraar aan de Staatsuniversiteit van Sint-Petersburg was vorig jaar opgepakt, nadat hij uit een rivier was gevist met een rugzak waarin twee vrouwenarmen zaten. Sokolov was zelf dronken in het water gevallen.

Onthoofd

Nadat hij met onderkoelingsverschijnselen was gered en de macabere ontdekking in de rugzak was gedaan, werd zijn woning doorzocht. Daar trof de politie het onthoofde lichaam van de vrouw aan. Er werd ook een zaag met bloedsporen gevonden.

Sokolov had met de vrouw niet alleen een relatie. Hij werkte ook met haar samen op het gebied van de Franse geschiedenis. Volgens Russische media staken beiden zich graag in historische kostuums. Sokolov verkleedde zich dan als Napoleon. Voor zijn werk kreeg Sokolov de hoogste Franse onderscheiding, het Legioen van Eer.

Geweldsuitbarstingen

Uit informatie van The New York Times blijkt dat Sokolov een geschiedenis heeft met geweldsuitbarstingen. Zo zou hij in 2008 een vrouw op een stoel hebben vastgebonden en mishandeld nadat zij de relatie met hem wilde stopzetten. De professor zou de vrouw toen hebben gedreigd te verminken met een strijkijzer. Vanwege gebrek aan bewijs werd de man hier niet voor veroordeeld.

Verder zou Sokolov een mannelijke student hebben geslagen nadat hij door hem werd beschuldigd van plagiaat. ,,Hij dacht dat hij alles kon en keek neer op de wereld om hem heen alsof hij werkelijk Napoleon was”, zei Lydia Nevzorova, de vrouw van een prominente Russische televisiepersoonlijkheid die Sokolov persoonlijk heeft ontmoet, tegen de Amerikaanse krant.

Volgens Alena Popova, een Russische activiste die tegen huiselijk geweld campagne voert, had de moord op de studente voorkomen kunnen worden. ,,Als een misbruiker er zeker van is dat hij alles kan doen, dan zal hij gek worden. We moeten niet wachten tot een slachtoffer wordt vermoord, we moeten geweld voorkomen”, schreef zij in een verklaring op Facebook.

