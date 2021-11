Bekladden Berlijnse Muur: ‘Schade groter dan gedacht, Feyenoord moet verantwoordelijkheid nemen’

Een week na de ophefmakende Feyenoord-graffiti op het monumentale stuk muur in Berlijn is het bekladde kunstwerk weer zichtbaar. Daarmee is de kou allerminst uit de lucht.

Het bekladden van muurschildering Der Müde Tod (De Vermoeide Dood), waarop in grote letters ‘Feyenoord’ werd gespoten, lijkt zeven dagen later nooit te hebben plaatsgevonden. Het kunstwerk van 13,8 bij 3,6 meter ziet er weer uit als vanouds. Althans van een afstand. Wie dichterbij komt, ziet overal beschadigingen in de beschermlaag. Die lijkt last te hebben van ‘vervellen’.

,,De schade aan de beschermlaag blijkt groter dan gedacht. Hoe diep die is beschadigd, moet nog worden vastgesteld’’, zegt woordvoerder Hannah Berger van de Stiftung Berliner Mauer (stichting Berlijnse Muur). Die is eigenaar van het in 1990 door 118 kunstenaars beschilderde stuk van de voormalige scheidingsmuur tussen Oost- en West-Berlijn. De East Side Gallery is met 1,3 kilometer de langste openluchtgalerie ter wereld. ,,Het verwijderen van de Feyenoord-graffiti was ingewikkelder dan het op het eerste gezicht leek en valt daarmee duurder uit dan verwacht.’’

De beschermlaag lijkt te 'vervellen'.

10.000 euro

De stichting houdt rekening met een kostenpost van zo'n 10.000 euro. ,,Veel geld voor de twee opgepakte twintigers ingeval van een veroordeling, maar een schijntje voor Feyenoord. Wij verwachten dat de voetbalclub de verantwoordelijkheid neemt voor zijn fans en de kosten draagt, maar tot nu toe hebben we niks gehoord’’, zegt de woordvoerder.

De Stiftung Berliner Mauer deed bij de politie aangifte van de beschadiging. ‘De East Side Gallery is een geregistreerd monument vanwege haar historische betekenis. Het is een van de internationaal bekendste monumenten in deze stad en verdient hetzelfde respect als de Brandenburger Tor en de Duitse Opera’, schrijft directeur Axel Klausmeier op de website.

De Feyenoord-graffiti werd al snel overgespoten door ultras (zeer fanatieke fans) van FC Union Berlin, gevolgd door fans van ‘vijand’ en stadgenoot Hertha BSC. De East Side Gallery is al jaren het doelwit van viltstift-toeristen en graffitispuiters. De openluchtgalerie werd in 2009 grondig gerenoveerd met geld van de deelstaat Berlijn, de Lotto-stichting en het stadsdeel Friedrichshain-Kreuzberg. Sinds 2015 wordt gediscussieerd over de plaatsing van een hek. Eind 2018 droeg Berlijn het eigendom over aan de stichting waardoor deelstaat en federale regering de kosten delen.

Schicksalstag

De Berlijnse Muur viel op 9 november 1989. Een beladen datum in Duitsland, want op diezelfde dag in 1938 begon de Jodenvervolging met de Kristallnacht. Daarom vindt de viering van de Mauerfall plaats op 3 oktober, de dag van de Duitse Eenheid. Op 9 november pleegde Hitler in 1923 bovendien een mislukte staatsgreep en veranderde het keizerrijk in 1918 in de Weimarrepubliek. Dat verklaart de benaming Schicksalstag, dag van het (nood)lot.

Langs de hele East Side Gallery staan paaltjes met de tekst 'Bekladding en beschadiging is verboden en wordt strafrechtelijk vervolgd' en het blauw-witte monumentenbordje.

De Feyenoord-graffiti.

De originele muurschildering is een week later weer te zien.

De beschermlaag is op meerdere plaatsen beschadigd.

