Belastingfraude met 10.000 auto's bracht 225 miljoen op; vijf arrestaties na internationale actie

Meer dan tweeduizend belasting-, douane- en politierechercheurs zijn betrokken bij de actie, die ook in België, Duitsland, Hongarije, Italië, Portugal en Spanje werd uitgevoerd. In Nederland, waar de FIOD aan het onderzoek meewerkt, is volgens een woordvoerder van het EOM niemand gearresteerd.

Het Europese Openbaar Ministerie (EOM) in Keulen (Duitsland) stelde het onderzoek in na de ontdekking van het fraudenetwerk. In totaal worden zo'n zestig mensen verdacht van deelname aan de criminele organisatie of het helpen van de hoofdverdachten, die vanochtend opgepakt werden. Tussen 2017 en juni 2023 wisten de criminelen 225 miljoen euro om te zetten, met tenminste 38 miljoen euro aan gemiste belastinginkomsten.

Het balletje kwam in januari 2021 aan het rollen met een rapport van een belastingautoriteit in Italië aan de Duitse belastingdienst. Dat ging over ontbrekende informatie over de aankoop en mogelijke verkoop van auto’s die van Duitsland naar Italië werden geëxporteerd. Daarop opende het belastingonderzoekskantoor van Münster een onderzoek. Niet lang daarna raakte het EOM betrokken.

Van Duitsland naar Italië en Hongarije

De fraudeurs gingen als volgt te werk: een in Duitsland gevestigd bedrijf, dat op papier legitiem leek, kocht auto's van een Duitse autodealer. Ze betaalden de prijs inclusief btw, die ze later terugkregen van de Duitse staat. Vervolgens verkochten de criminelen de auto aan handelaren in Italië en Hongarije, voor een iets hoger nettobedrag. Dat was voor de Italiaanse en Hongaarse handelaren (zogenoemde ‘ploffers’) alsnog een aantrekkelijkere deal, omdat ze vanwege de regels over handel binnen de EU geen btw hoefden te betalen.

Zij verkochten de auto's vervolgens voor aantrekkelijke prijzen aan een consument of een ander bedrijf. Die betaalden wél btw - die de ploffers vervolgens niet aan de Duitse staat afstonden maar in hun zak staken als winst, om daarna te verdwijnen.

De verdachten stuurden regelmatig valse facturen naar consumenten of handelaren, waardoor het leek alsof ze de voertuigen op de juiste wijze hadden aangeschaft en btw hadden betaald. Met behulp van die facturen konden de kopers vervolgens het voertuig in een ander land registreren.

Volgens het EOM biedt het onderzoek grond voor verdenkingen van btw-fraude, belastingontduiking, georganiseerde misdaad, witwassen en het vervalsen van documenten. Er zijn maatregelen genomen om de schade te verhalen, meldt de organisatie.

Videobeelden van tijdens de zoeking ingenomen auto's: