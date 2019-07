Belg (50) met hoofd klem tussen rotsen na val van klif in Italië

Het ongeval gebeurde in het noorden van Italië, vlakbij de grens met Frankrijk. Bij het kuststadje Ventimiglia ligt daar het privéstrand Balzi Rossi, omgeven door kliffen. Het strand en de bijhorende horecazaak sluiten omstreeks 20.00 uur, maar rond 22.00 uur hoorden voorbijgangers een man wanhopig om hulp roepen. Een 50-jarige Belg bleek er na een valpartij met zijn hoofd vast te zitten tussen twee rotsen.



,,Hij was helemaal alleen toen we hem vonden”, vertelt een brandweerman aan Het Laatste Nieuws. ,,Er waren geen getuigen van de valpartij.”



Het was al pikdonker toen de brandweer er omstreeks middernacht in slaagde de Belg uit zijn hachelijke positie te bevrijden. Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis van San Remo gebracht. ,,Hij was er erg aan toe, maar was wel nog in leven”, aldus de brandweer.