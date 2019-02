Belg (65) gered die in grot viel en urenlang op 75 meter onder de grond vast zat

Nederlan­der bijna 20 maanden vast in China: ‘Ik ben onschuldig’

16 februari Familie en vrienden van zakenman Jeroen Koldenhof zamelen geld in om hem uit de Chinese cel te krijgen. De Nederlander zit sinds juni 2017 in de gevangenis van Ningbo op verdenking van belastingfraude. De situatie is volgens intimi penibel in de cel waar het deze winterdagen vriest.