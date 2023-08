Belgen die Oostenrijkse berg niet af durfden moeten reddingskosten betalen om ‘slechte voorbereiding’

De gastvrouw bij wie zeven Belgen aanklopten tijdens een bergwandeling in Oostenrijk foetert er nog altijd over na. De Belgen, waaronder drie kinderen in de leeftijd van acht tot tien jaar, beklommen de berg Schesaplana wél, maar durfden eenmaal boven al snel niet meer naar beneden. De weg werd hen te steil en te glad. ‘Ze dachten zonder ervaring en begeleiding een berg van 3.000 meter hoog te beklimmen. Totaal onverantwoord’, zegt de gastvrouw tegen het Belgische HLN.

Alleen een app

De ouders zouden geen goede uitrusting hebben gehad en enkel een app op hun telefoon om ze te begeleiden. Dat terwijl de berg als moeilijk bekendstaat. Een helikopter moest de Belgen vrijdag ontzetten, nadat die hulp van een gids geweigerd zouden hebben.

En nu wacht behalve de hoon van hun gastvrouw mogelijk ook een gepeperde rekening op ze. In lokale media kondigde de politie het vast aan, zwart op wit in een nieuwsbericht: ‘Een schikking van de operatie zal worden voorgesteld vanwege een gebrek aan voorbereiding op de tour.’ Of er echt betaald zal moeten worden, is niet duidelijk, er komt nog een onderzoek. Maar dat er irritatie is over de manier waarop wandelaars erop uit gaan, staat als een paal boven water.

Noodkreet en irritatie

Al jaren is er in de Alpen discussie of geredde personen moeten betalen voor een hulpoperatie. En die wordt alleen maar prangender nu te zien is hoe steeds meer mensen onvoorbereid op pad gaan, zo gelooft ook Robin Baks. Bij de KNBV, waar Baks directeur van is, zien ze steeds vaker dat vooral jongeren gebrekkig voorbereid gaan ‘hiken’, zo vertelde hij afgelopen week nog aan deze site. Hulpdiensten moeten steeds vaker mensen ontzetten uit een benarde positie in de bergen. ,,Ik zie dit bericht dan ook vooral als een noodkreet, een uiting van toenemende irritatie. Ik denk niet dat het uitvoerbaar is om alleen de rekening te presenteren als mensen slecht voorbereid zijn, want wanneer is dat precies het geval?”

Soms is het alsof mensen niet op een bergwande­ling gaan, maar Russische roulette spelen Robin Baks, Directeur bij Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging

Natuurlijk, ook hij ziet bij het wandelen gevallen die hem achterover doen slaan. Toen Baks een paar jaar geleden de Mont Blanc beklom, keek hij zijn ogen niet alleen uit vanwege het adembenemende uitzicht. ,,Ik zag mensen die amper stijgijzers bij zich hadden. Iemand in een spijkerbroek - als die nat wordt, kan onderkoeling een serieus probleem worden. Een ander liep in zijn eentje achter de massa aan, alsof het dan vanzelf wel goed zou komen.”

Wie de moeite doet op sociale media te kijken, ziet een haast oneindige stroom aan andere voorbeelden van klimmers en wandelaars die maar wat doen. Zonder eten, met te weinig water en ja, soms zelfs op slippers. Baks verzucht: soms is het alsof mensen niet op een bergwandeling gaan, maar ze Russische roulette spelen.

Zwitserland al langer betaald

Maar uiteindelijk zijn er ook genoeg gevallen waarbij het veel moeilijker te bepalen is of iemand echt onvoorbereid is. Baks: ,,Ik vraag me ook in dit geval af waar je de grens legt.” Toch is het standpunt dat betaald moet worden voor een redding niet raar, benadrukt hij. ,,In Zwitserland moet dat altijd, ook als je als ervaren klimmer een been breekt en geholpen moet worden. Wij hebben daar ook verzekeringen voor. Ik vind het begrijpelijk dat hier ook op andere plekken discussie over komt, die discussie is er ook al langer. Zeker als de belastingbetaler nu opdraait voor de reddingen die worden verricht.”