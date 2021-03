Belgen en Britten onderscheppen Russische straaljagers op weg naar Nederlands luchtruim

Topman Boskalis: ‘Als het meezit, is schip Suezkanaal na het weekend los’

27 maart Als het meezit, kan het grote containerschip Ever Given dat vastzit in het Suezkanaal na het weekend weer vrij komen. Dat heeft topman Peter Berdowski van baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis gezegd bij televisieprogramma Nieuwsuur. Boskalis is met dochterbedrijf Smit Salvage ter plaatse om te helpen bij het losmaken van het 400 meter lange schip.