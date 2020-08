België activeert voor het eerst alarmfase ozon- en hitteplan

Laatste nog intacte ijsplateau van Canada stort in

8 augustus Het laatste nog complete ijsplateau van Canada is afgebroken en in de Noordelijke IJszee gestort. Wetenschappers meldden vrijdag op CBS News dat de plaat bijna de helft van zijn oorspronkelijke omvang is kwijtgeraakt. Het gaat om een van het land losgeraakt stuk van ongeveer 80 vierkante kilometer. Dat proces duurde slechts enkele dagen.