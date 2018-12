België geschokt: hoe een elitaire studentenclub over de grens ging

Het begon nog wel zo onschuldig voor De Reuzegom. De vereniging is in 1946 opgericht om de Antwerpse studenten in de universiteitsstad Leuven bij elkaar te brengen. Ze was in de jaren zeventig zelfs een van de grootste in Leuven, met haar groen-gele wapenschild en de wit-groene sjerp die elk lid moet dragen. Haar leden komen uit de Vlaamse elite en worden traditioneel opgeleid tot notarissen, politici en bedrijfsleiders.



Tot zover niets aan de hand. Tegenwoordig telt De Reuzegom nog slechts dertig studenten en heeft ze een bedenkelijke reputatie opgebouwd. Niet alleen vanwege ontgroeningen (of ‘dopen’, zoals ze in België zeggen), maar ook door de ‘internationale kroegentochten, luxueuze skivakanties en een jaarlijkse uitstap naar het Oktoberfest in München’.

Naakt in een kuil

De club staat in Leuven niet al te best bekend. ,,Ze doen veel activiteiten waarmee we niet altijd instemmen”, aldus Stephanie Homans van de politie tegen de zender VTR. ,,Ze vallen op in het straatbeeld, er is overlast.” De politie probeert wel afspraken te maken met De Reuzegom, maar die staat daar niet voor open. Zo werd er geweigerd een overeenkomst tussen stad, politie en universiteit over wat er wel niet mag tijdens ontgroeningen te ondertekenen. En juist daar gaat het nu (weer) mis.



Als we een anoniem oud-lid mogen geloven, waren er vroeger ‘nooit problemen’, zo zegt hij in De Standaard. Maar ook: die ontgroeningen zijn ‘intussen toch wat verouderd’. Het is desondanks nog steeds niet de bedoeling dat iedereen zich zomaar kan aansluiten bij de vereniging; anders kan het elitaire en exclusieve karakter verloren gaan.’’



Hij vervolgt: ,,De gelukkigen die op de nominatie staan om te toegelaten te worden, moeten zich van alles laten welgevallen. In Het Laatste Nieuws staat het volgende relaas van, weer, een anonieme student: ,,Ze laten studenten naakt in een bos een kuil graven. Daar moeten de schachten (‘feuten’ in Nederland) in gaan zitten. De andere leden plassen op de schachten om hen warm te houden.”

IJzeren staaf