België heeft primeur en gaat radioactief afval recyclen

Het is de bedoeling dat het afval straks naar het SCK in Mol gebracht wordt, waar de komende jaren een recycle-installatie wordt gebouwd. ,,We zullen het nucleair afval, een soort pasta, eerst verdunnen om van hoogverrijkt naar laagverrijkt uranium over te gaan. Daardoor verdwijnt het risico op militair gebruik’', aldus Eric van Walle, directeur-generaal van het SCK, in de krant. ,,Daarna zullen we via een chemisch proces de uranium eruit halen, zodat dat opnieuw gebruikt kan worden.’’