België start operatie om kinderen van IS-strijders terug te halen

De Belgische regering besliste eerder al dat kinderen van IS-strijders jonger dan 10 jaar in principe teruggehaald kunnen worden. Maar aan actieve repatriëring deed ze tot nog toe niet. Dat leidde de laatste maanden tot kritiek in België: onder anderen van de wetenschappers en ngo’s (non-gouvernementele organisaties, red.). Nu ligt er een akkoord dat in Erbil is gesloten met Koerdische autoriteiten, om wél actief kinderen op te halen uit het gebied.

De kinderrechtencommissaris van België Bernard De Vos is sinds enkele dagen in Syrië om er Belgische kinderen van Belgische ouders te ontmoeten. Ze zijn geboren in gebieden waar Islamitische Staat intussen is verdreven en verblijven in vluchtelingenkampen. Doel van de missie is om de (gezondheids-)toestand van de moeders en de kinderen in kaart te brengen. ,,Op de lijst staan 75 kinderen, van 19 onder hen is niet duidelijk waar ze zijn. De kinderen zijn ondervoed, lijden vaak aan zware diarree’’, aldus de minister. ,,Sommigen hebben chronische ziektes zoals astma of epilepsie. Er is geen toegang tot medicijnen. Voor alle kinderen op de lijst staan familieleden in België klaar om ze terug te halen.’’