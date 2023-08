België stopt met asielopvang alleenstaande mannen: wat betekent dat voor Nederland?

Het Belgische besluit kan tot gevolg hebben dat meer mannen op straat belanden, omdat ze geen slaapplaats binnen meer krijgen. Vreemdelingenadvocaat Flip Schüller, gespecialiseerd in internationale procedures, pleit vanwege het Belgische beleid voor een ‘categoriaal verbod’ op uitzettingen naar dat land. ,,Eigenlijk kan de Nederlandse staatssecretaris nu ook niet anders, als zijn Belgische collega zelf al zegt dat ze in dat land geen opvang bieden.”

Om dezelfde reden stuurt Nederland al maandenlang geen vluchtelingen terug naar Italië, Griekenland, Hongarije en Malta. Ook daar is de opvang voor asielzoekers niet gegarandeerd of is de asielprocedure ver beneden peil. Komt België ook in dat rijtje?

Vier rechtszaken

De Raad van State bevestigt dat er in oktober vier beroepszaken voor de bestuursrechter komen waarin asielzoekers vragen niet naar België uitgezet te worden, onder meer omdat daar de opvang niet voldoende zou zijn. Het zijn zaken van twee mannen uit Angola en Pakistan en twee vrouwen uit China en Somalië. Hun advocaten hebben er nu een argument bij. In juni oordeelde de rechtbank in Den Haag ook al dat een man uit Angola niet naar België mocht worden gestuurd omdat onduidelijk was of er wel opvang beschikbaar zou zijn.

Per jaar zegt Nederland tegen zo'n drieduizend asielzoekers dat ze terug moeten naar het land waar ze als eerste werden geregistreerd en dat volgens de zogenoemde ‘Dublin-regels’ hun asielaanvraag moet afhandelen. Dit jaar stelde Nederland al 210 keer vast dat een asielzoeker terug moet naar België om zijn of haar procedure te doorlopen. In heel 2022 was dat 230 keer. België liet in 160 gevallen weten akkoord te gaan met die beslissing.

Het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid kon woensdag nog niet reageren op de Belgische beslissing. De Belgische variant van het COA, Fedasil, heeft nu van de Belgische staatssecretaris voor asiel, Nicole de Moor, opdracht gekregen geen alleenstaande mannen meer tot de opvang toe te laten. Asiel aanvragen mag nog wel, maar waar ze slapen en verblijven, moeten ze zelf maar zien. Alle bedden worden gereserveerd voor gezinnen. ,,Ik wil absoluut vermijden dat kinderen op straat terecht komen”, zei De Moor woensdagavond.

Volledig scherm Asielzoekers zonder opvang in een gekraakt gebouw in Brussel, in januari van dit jaar. © Belga

Het besluit gaat tegen de Belgische wet in en kan er dus toe leiden dat meer mannen op straat belanden. Dat laatste is al een probleem omdat in de praktijk in België vrouwen en kinderen al voorrang krijgen. Alleen als er plaats beschikbaar was, mochten de mannen naar binnen. Nu mag dat dus ook niet meer.

De staatssecretaris heeft dekking van zes van de zeven regeringspartijen, alleen niet van de Groenen. ,,Ik betreur dit enorm’’, zegt vicepremier Petra De Sutter (Groen). ,,Wat vandaag beslist is door staatssecretaris De Moor komt neer op het formaliseren van een beleid waarvoor ons land al talloze keren werd veroordeeld.”

Dat een overheid de wetten en de verdragen niet naleeft is ernstig, maar als de overheid daarvoor ook nog eens duizenden keren veroor­deeld is, dan is de rechts­staat in ernstig gevaar Kati Verstrepen, Liga voor Mensenrechten

In al bijna achtduizend individuele zaken legde de Belgische rechter de overheid boetes op voor het niet nakomen van haar wettelijke taak asielzoekers opvang te bieden zolang hun procedure loopt. Afgelopen februari ging een deurwaarder zelfs langs bij het kantoor van de staatssecretaris. Hij nam een koffiezetapparaat en stoelen in beslag, maar De Moor weigert de boetes te betalen.

,,Dat een overheid de wetten en de verdragen niet naleeft is ernstig”, zegt Kati Verstrepen, de voorzitter van de Liga voor Mensenrechten. ,,Maar als de overheid daarvoor ook nog eens duizenden keren veroordeeld is, met dwangsommen, en dan altijd nog niet doet wat de wet voorschrijft, dan is dat voor mij een bijzonder belangrijk signaal dat de rechtsstaat in ernstig gevaar is, en daarmee ook onze democratie.”

Of er door de Belgische beslissing ook meer asielzoekers naar Nederland komen, is nog de vraag. Er is al maanden een tekort aan opvangplaatsen in België, maar voor zover bekend heeft dat niet tot een verschuiving naar Nederland geleid. Ook in Nederland zijn opvangcentra al meer dan een jaar overvol. Ook kiezen vluchtelingen er vaak voor asiel aan te vragen in een land waar ze al familie hebben of waarvan ze de taal spreken. Zo vroegen in 2022 bijna 2800 mensen uit Burundi, een voormalige Belgische kolonie, asiel aan in België. In Nederland waren er dat er 16.