Belgisch jongetje (10) op step zwaargewond nadat hij onder auto terecht komt

reconstructie Meisje (18) gooide eerst haar tas naar beneden en sprong toen zélf van vier hoog uit het raam

15:00 Uit een raam op de vierde verdieping van de flat aan de Falklanddreef in Utrecht wappert zachtjes een wit gordijn. Het zit klem tussen het kozijn. Precies uit dát raam sprong twee weken geleden in blinde paniek een 18-jarig meisje naar beneden. Kort daarna arresteerden agenten een Utrechter (22) in de woning.